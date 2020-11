Confcommercio: “Bene i parcheggi gratis, bisogna privilegiare i negozi di vicinato”

Genova. “Apprendiamo con soddisfazione che la pubblica amministrazione ha accettato la nostra richiesta – dichiara Ascom Confcommercio alla notizia della decisine da parte della giunta di rendere grauiti i parcheggi Blue Area nel fine settimana – Tra le richieste fatte alla pubblica amministrazione a sostegno delle imprese n che attraversano questo difficile periodo ,e soprattutto per le categorie dello shopping che sono senza nessun ristoro in questo periodo di nuovo lockdown. La Confcommercio aveva richiesto per il periodo natalizio la possibilità che le aree di parcheggio gestite da Genova Parcheggi fossero lasciate a titolo gratuito”.

“Questo consentirà al centro e alle delegazioni interessate di essere più fruibili e senza ulteriori costi per le aree di parcheggio per tutti i fine settimana , durante i quali le nostra imprese saranno aperte anche la domenica per agevolare lo shopping natalizio”.

“L’invito che da sempre facciamo a tutti i cittadini, grazie anche questa nuova possibilità di cui ringraziamo l’Assessore Campora e l’Assessore Bordilli – si legge nella nota di Ascom – è quella di privilegiare l’acquisto nei negozi di vicinato e lanciamo nuovamente la campagna di Confcommercio #ComproSottoCasa per sostenere le attività del territorio che sono un presidio fondamentale per i nostri quartieri”