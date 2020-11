“Ciao Gaia, sei sempre con noi”: l’addio del liceo Pertini alla ragazza morta a Quezzi

Genova. “Ciao Gaia, sei sempre con noi”. Lo striscione è apparso oggi fuori dalla sede del liceo Pertini in via Cesare Battisti dove andava a scuola Gaia Morassutti, la ragazza di 16 anni morta in ospedale dopo l’incidente provocato dall’auto pirata in piazzetta Pedegoli a Quezzi lo scorso 24 ottobre.

Tantissimi i tributi di affetto che i suoi amici le stanno dedicando in questi giorni. Sabato un centinaio di persone si è riunito sul luogo della tragedia per lanciare palloncini gialli (il suo colore preferito) e dedicarle canzoni.

La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook Il Mugugno Genovese.