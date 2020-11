Centro storico, si denuda davanti ai carabinieri che lo fermano per un furto: denunciato

Genova. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato per resistenza e violenza, rapina impropria e atti contrari alla pubblica decenza un 41enne nigeriano.

L’uomo, nei giorni scorsi, in via Sestri, aveva rubato alcune paia di scarpe in un negozio. Vistosi scoperto era fuggito spintonando la commessa. Ieri notte mentre camminava in via Delle Fontane, è stato riconosciuto dai militari che l’hanno fermato.

Durante la fase dell’identificazione il 41enne ha dato in escandescenza spogliandosi completamente.