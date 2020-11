Campo Ligure. Ancora una buona prova, ma non basta. La CDM Futsal ha subito la quinta sconfitta in altrettante partite giocate. Il computo complessivo della differenza reti dei genovesi segna un meno 10, con 13 gol segnati e 23 subiti.

In media, quindi, i biancoblù perdono con due reti di divario, segno di come siano competitivi in questo campionato. Ma ancora non riescono a fare punti; ad Avellino lo scarto finale tra la Sandro Abate e la CDM Futsal è stato proprio di due gol: 5 a 3.

In terra irpina la squadra ligure ha chiuso il primo tempo sotto 3 a 0, per le segnature di Antonio Bagatini al 2°, Manoel Crema all’11° ed Eduardo Dalcin al 16°. Ad inizio ripresa i gol di Jeferson Fernando Titon al 4° e Junior Silon al 7° hanno rimesso in partita la formazione ospite. Manoel Crema all’8° ha riportato la Sandro Abate sul più 2; Fabinho Rodrigues Da Silva all’11° ha tenuto in scia i genovesi. Ma soli 11 secondi dopo Manoel Crema ha realizzato il gol del 5-3, punteggio che non è più mutato.

Tre gli ammoniti: Ricardo Caputo e Joao Vitor tra gli ospiti, Carlos Augusto Kakà tra gli avellinesi.

L’allenatore dei locali Fabian Lopez ha schierato Perez, Bagatini, Fantecele, Kakà, Dalcin; Ercolessi, Santamaria, Lombardi, De Luca, Crema, Iandolo, Nicolodi, Vitiello, Preziuso.

CDM Futsal guidata da Michele Lombardo in campo con Timm, Caputo, Pizetta, Titon, Fabinho; Ortisi, Joao Vitor, Silon, Rivera, Piccarreta, Molaro, Pozzo, Vignolo, Lo Conte.

Arbitri Alex Iannuzzi (Roma 1) e Giovanni Zannola (Ostia Lido), al cronometraggio Pasquale Crocifoglio (Napoli).

Oggi, martedì 24 novembre, alle ore 16,30, la CDM Futsal ospiterà a Campo Ligure la Bernardinello Petrarca Padova.

Il campionato di Serie B, invece, si è fermato. L’intera sesta giornata è stata rinviata, per lasciare spazio ad alcuni recuperi dei turni precedenti. Non hanno giocato Athletic Calcio a 5 e Lavagna Calcio a 5, ferme rispettivamente a quota 3 punti e 1 punto, nelle retrovie. I chiavaresi, però, hanno già giocato quattro partite, mentre i lavagnesi sono fermi a due soli incontri disputati.