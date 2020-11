Cassonetti in fiamme nella notte, piromane seriale in azione tra Voltri e Cornigliano

Genova. Una serie di piccoli roghi hanno tenuto impegnati questa notte le squadre dei vigili del fuoco di Genova: si è trattato di una serie di incendi ai cassonetti della plastica, presi di mira, con ogni evidenza, da un piromane seriale.

Il primo caso è avvenuto tra Pra’ e Voltri verso le 21 di sera, e pochi minuti dopo il bis in via Brighenti a Cornigliano. Al secondo intervento, viste le modalità, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente avvertito gli agenti di polizia di un eventuale “seriale” in azione: sono iniziati quindi i pattugliamenti nelle delegazioni che però non hanno scongiurato un terzo episodio, in zona Ikea.

Per la cronaca i roghi, anche se appiccati ai bidoni delle plastica con conseguente sprigionamento di grande quantità di fumo e gas tossici, non hanno creato particolari criticità. Ma episodi del genere non sono la novità: in questi mesi stragi di cassonetti ce ne sono state diverse, sia nel ponente che nel levante.