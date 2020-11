Casarza, polizia stradale chiude carrozzeria abusiva: gestione dei rifiuti non regolare

Casarza. Tutto ha inizio nel dicembre dell’anno scorso quando gli agenti della Polizia Stradale di Chiavari controllano un’autocarrozzeria dell’entroterra, a Casarza Ligure. I registri del carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le attestazioni di emissioni di fumi nell’atmosfera non sono in regola, non sono rinnovate e non sono esistono più.

Sono documenti ed attestazioni importanti per una carrozzeria, garantiscono che i prodotti assai inquinanti usati nelle lavorazioni non si disperdano nell’ambiente e che i fumi emessi sia limitati e contingentati. Inizialmente non appare evidente però alcun tipo di danno ambientale, e così il titolare può sanare la cosa rimettendosi in regola dal punto di visto burocratico e pagando una sanzione di 2500 €.

Lo stesso però non ottemperava in nulla di ciò ma continuava la sua normale attività, a quel punto assolutamente abusiva. L’epilogo ieri mattina quando gli stessi agenti della Polizia Stradale chiavarese, su disposizione della Procura della Repubblica di Genova – Dr. Ranalli, sequestrano preventivamente lo stabilimento, l’impianto di verniciatura con i relativi prodotti e le attrezzature utili alla riparazione delle carrozzerie. Il tutto per buona pace dell’ambiente.