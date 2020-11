Genova. Gravi disagi per il traffico si stanno vivendo in questi minuti a seguito di una importante perdita di gasolio da parte di un mezzo pesante che ha attraversato praticamente tutta Carignano. La perdita ha obbligato la polizia locale ha chiudere alcune strade al traffico perchè troppo pericolose, con conseguente blocco della circolazione e traffico impazzito.

Il traffico in risalita da Portoria è fatto deviare verso Corvetto per evitare via Corsica, dove di registrano i maggiori danni: la circolazione è parzialmente chiusa in tutta la via, tranne che per la rotonda. I mezzi a due ruote non vengono fatti circolare nelle zone interessate per evitare rischi cadute.

Al momento non è ancora stato rintracciato il mezzo responsabile di questa situazione, che ha percorso diverse centianaia di metri senza accorgersi di quello che stava succedendo. Aster nel frattempo è al lavoro per cercare di tamponare la situazione.