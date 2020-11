Genova. Un incidente si è verificato questa mattina all’uscita del tunnel di Caricamento in direzione ponente, dove una moto ha scontrato violentemente contro un camion che stava impegnando il quel momento l’incrocio per andare in direzione levante.

Dopo lo scontro, il centauro è finito a terra: immediata l’attivazione della macchina del soccorso, con volontari del 118 in soccorso al ferito e agenti della polizia locale a presidiare il traffico in difficoltà e a fare i primi rilievi per determinare l’esatta dinamica.

Foto 2 di 2



Secondo fonti ospedaliere, per fortuna, il ferito sarebbe stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo, senza quindi aver riportato gravi traumi nel brutto scontro.