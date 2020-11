Genova. Un incendio forse di origine dolosa, è scoppiato in un capannone di proprietà Amiu, situato in località Carpenara, in Val Varenna. Per domare le fiamme è stato necessario un lungo intervento da parte dei vigili del fuoco, impegnandoli tutta la notte.

Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri: le fiamme hanno provocato il crollo della copertura rendendo più complesse le operazioni di spegnimento che hanno richiesto l’utilizzo di più squadre.

Alle prime luci dell’alba l’incendio è stato completamente controllato, anche se sul posto continua la messa in sicurezza dell’area. Si cercano anche dettagli sull’origine di questo incendio, che visto il contesto (locale abbandonato, poca frequentazione della zona), non lascia escludere eventuale origine dolosa.