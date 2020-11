Genova. Domenica 25 ottobre si è disputata, presso la Lega Navale Italiana sezione Sestri Ponente, l’ottava regata zonale Laser valida per il campionato zonale 2020 che, con l’annullamento della regata del 15 novembre a Diano Marina, è anche l’ultima.

Lo specchio acqueo davanti Sestri Ponente ha visto impegnati trenta equipaggi, suddivisi in nove Laser 4.7, diciannove Laser Radial e due Laser Standard.

La giornata è stata caratterizzata da un vento proveniente dal secondo e terzo quadrante con intensità intorno agli 8-10 nodi arrivando a toccare i 15 nodi nelle fasi finali e onda formata. Il vento, a causa della sua oscillazione, ha costretto più di una volta a spostare il campo per permettere ai ragazzi in regata di poter disputare al meglio le prove in programma. La giornata si è conclusa con le tre prove previste.

Tra i Radial ha primeggiato Lorenzo Donati dello Yacht Club Italiano con 6, secondo Michelangelo Vecchio del Varazze Club Nautico con 9, terzo Jacopo Pinelli del Varazze Club Nautico con 14, quarta Matilde Garaventa dello Yacht Club Italiano con 18, quinto Giovanni Malfassi del Varazze Club Nautico con 22.

Tra i 4.7 successo di Dario Deambrogio del Varazze Club Nautico con 5, seconda Alice Scarpati del Varazze Club Nautico con 6, terzo Luca Giordanelli del Circolo Velico Arenzano con 8.

Tra gli Standard primo Alessandro Boschetti dello Yacht Club Italiano con 3, secondo Alessandro Vercellino del Varazze Club Nautico con 8.