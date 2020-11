Calciomercato Sampdoria, i nomi nuovi: Samy Mmae, Michal Sacek, Enzo Le Fèe e Jesper Lindstrom

Genova. In attesa della ripresa del campionato, con buone notizie dal lato infermeria, riguardanti Manolo Gabbiadini (tornato in gruppo) e stazionarie per Keita Balde (a Roma per accelerare i tempi di recupero), nella settimana che precedere la sfida col Bologna degli ex Siniša Mihajlović, Roberto Soriano, Lorenzo Silvestri, Andrea Poli e Angelo Da Costa, i media si sono nuovamente buttati sul calciomercato, riscaldando qualche “minestra”, ma anche portandone in tavola di nuove.

Vediamo di fare il punto.

Si è tornato a parlare delle piste che, già in estate, volevano portare a Bogliasco sia Federico Fazio (tuttora in forza alla Roma), che Fernando Llorente (dato in orbita Athletic Bilbao, con il Doria sullo sfondo), senza trascurare l’immancabile pista di un pupillo della Gradinata Sud, quale Éder Citadin Martins, complici anche i “messaggi d’amore” (tipo il “Torna a casa” rivoltogli da molti tifosi, su Instagram, in occasione del suo recente compleanno, ma sono stati ancora più numerosi i nomi nuovi, saltati fuori, nel tentativo di indovinare qualche nuovo Damsgaard scoperto da Pecini.

A dire il vero, sono riemerse anche le voci di Alex Collado Gutiérrez (trequartista e/o esterno offensivo mancino, capitano del Barcellona B) e di Kelvin Amian (terzino destro di spinta del Tolosa, che può anche giostrare da difensore centrale), ma soprattutto di Youssef Maleh, centrocampista italiano, con cittadinanza marocchina, del Venezia e della Under 21 azzurra. Di loro si è già parlato anche sulle pagine di Genova 24, ma sono altre le new entry…

Ad esempio, Samy Mmae, difensore classe ’96, del Sint-Truidense, di origini camerunensi e con cittadinanza belga, che ha infine optato per rappresentare la Nazionale del Marocco, con cui ha già collezionato 3 presenze nel 2020, ma anche Michal Sacek, altro ventiquattrenne, che gioca nello Sparta Praga (e nell’Under 21 della Repubblica Ceca).

Poi sono saltati fuori anche i nomi di Enzo Le Fèe, centrocampista centrale del Lorient e di JesperLindstrom, trequartista del Brondby, entrambi classe 2000 e catalogabili nei colpi “alla Pecini”… Quest’ultimo ha già giocato qualche minuto nella Nazionale danese, nella vittoria per 2-0, dello scorso 11 novembre, contro la Svezia… Se son fiori…