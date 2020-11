Lavagna. Sono tre i calciatori del girone A della Serie D squalificati, a seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle ultime cinque partite disputate.

Nunzio Sessa (Chieri), Federico Virga (Imperia) e Federico Romeo (Casale) dovranno saltare il prossimo incontro.

Marco Didu, allenatore del Chieri, è stato squalificato per due giornate, allontanato “per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un assistente arbitrale”.

Alessandro Lupo, allenatore dell’Imperia, non potrà sedere in panchina per una gara.

Angelo Buglio, dirigente del Casale, è stato inibito fino al 5 novembre.

La classifica marcatori dopo 7 giornate:

5 reti: Sylla (Gozzano)

4 reti: Romano (Sanremese), Cocuzza (Legnano), Allegretti (Gozzano), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Chessa (Castellanzese)

3 reti: Spoto (Derthona), Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pastore, Pavesi (Arconatese), Colombo (Castellanzese)

2 reti: Capra (Imperia), D’Orsi (Lavagnese), Bigotto (Castellanzese), Carli (Saluzzo), Matera, Bramante (Borgosesia), Buso (Sestri Levante), Calì, Corno (Caronnese), Boiga (Vado), Bianco, Pedrabissi (Chieri)

1 rete: Travaglini, Scaringella, Santonocito (Caronnese), Bonaccorsi, Aiola (Borgosesia), Ngom, Bartulovic, Valagussa, Macrì, Kouda (Folgore Caratese), Albani, Di Salvatore, Galvagno (Fossano), Gnecchi, Donaggio (Imperia), Bongiovanni, Daqoune, Merkaj, Gaeta, Cardore (Bra), Di Lernia, Gasparri, Radaelli (Legnano), Albini, Ientile, Gomis (Arconatese), Gerbino, Ferrandino, Spera, Benedetto, Conrotto (Chieri), Sterrantino, Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Valenti, D’Antoni (Vado), Mecca (Castellanzese), Gagliardi, Lo Bosco, Demontis, Diallo, Mikhailovsky, Pellicanò (Sanremese), Manasiev, Concas, Gueye, Varela (Derthona), Caldarola, Sardo, Carrer, Tosi (Saluzzo), Croci (Sestri Levante), Rampin, Kayode (Gozzano), Buongiorno, Cantatore, L. Oneto (Lavagnese), Poesio (Casale)

Autoreti: 1 Cintoi (pro Lavagnese)

Nel turno in programma domani, mercoledì 4 novembre, si giocheranno solamente due incontri: Castellanzese-Lavagnese e Bra-Sanremese.