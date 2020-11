Campo Ligure. Una sconfitta abbastanza netta sul campo della prima in classifica, una partita persa di misura dopo aver cullato a lungo il sogno di poter vincere.

Il doppio impegno ravvicinato non ha portato punti alla CDM, che ha perso i due incontri in maniera molto differente. I biancoblù restano solitari in ultima posizione senza punti in classifica. Torneranno a giocare sabato 21 novembre alle ore 16 sul campo della Sandro Abate Avellino.

Venerdì 13 novembre, ospiti dell’Italservice Pesaro, i liguri sono stati battuti 4-1. Primo tempo a reti inviolate; nel secondo i locali hanno colpito per tre volte con Cuzzolino e una con Jefferson. CDM in gol con Fabinho per il temporaneo 3 a 1.

Michele Lombardo ha schierato Lo Conte, Caputo, Pizetta, Silon, Titon, Foti, Joao Vitor, Fabinho, Rivera, Piccarreta, Molaro, Pozzo, Vignolo.

Ieri, alle 15,30, la CDM ha giocato per la prima volta sul nuovo terreno di casa, a Campo Ligure. Opposta alla Meta Catania Bricocity, è stata sconfitta 4-5.

Molaro ha portato in vantaggio i genovesi; immediata la replica di Quintairos. Poi è salito in cattedra Fabinho che, con una tripletta, ha portato i padroni di casa al riposo avanti 4 a 1. Il rientro in campo in inferiorità numerica per l’espulsione di Foti nell’intervallo ha favorito la rimonta di Catania, che con le segnature di Suton e due volte Baldasso ha pareggiato i conti. A meno di quattro minuti dalla fine Cekol ha siglato la rete del sorpasso.

Biancoblù in campo con Lo Conte, Caputo, Pizetta, Titon, Fabinho; Foti, Joao Vitor, Silon, Rivera, Piccarreta, Molaro, Pozzo, Timm.

In Serie B, entrambe le squadre liguri hanno visto i loro incontri del quinto turno rinviati. Nella giornata precedente, sabato 7 novembre, il Lavagna è stato battuto 12-2 dal Modena Cavezzo, mentre l’Athletic si è arreso per 0-5 al Fossolo 76. I chiavaresi venivano dalla sconfitta per 3-1 sul campo dell’Arpi Nova.

Sia Lavagna che Athletic sono ancora alla ricerca della prima vittoria; ci proveranno sabato 21 novembre, rispettivamente in trasferta contro la Sangiovannese alle ore 15 e in casa contro la Lastrigiana alle ore 14,30.

