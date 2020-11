Genova. Una caduta di calcinacci dalla volta del tunnel di Borgo Incrociati, lato Brignole, ha fatto chiudere il passaggio per questioni di sicurezza.

Lo comunica la polizia locale.

Per i pedoni un ulteriore disagio, visto che l’unico passaggio ora è quello del tunnel veicolare, visto che l’accesso dalla metropolitana, chiuso per la divisione dei flussi, non è accessibile.

Attualmente i tecnici di Amt stanno valutando se aprire i varchi.