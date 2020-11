Cacciatore ucciso a Bolzaneto: l’uomo che ha sparato e i due amici indagati per omissione di soccorso

Genova. Il 30enne che ieri durante una battuta di caccia per errore ha colpito alla schiena e ucciso il 58enne Flavio Balladore è indagato dalla procura di Genova non solo per omicidio colposo ma anche per omissione di soccorso. E con lui sono indagati anche i due amici che lo accompagnavano.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla squadra mobile diretta da Stefano Signoretti infatti, il 30enne e i suoi amici dopo lo sparo accidentale sono fuggiti senza prestare soccorso alla vittima e sono tornati ognuno a casa propria. Sarebbe stato proprio il 30enne a dire agli altri due quanto era accaduto: l’uomo sarebbe stato quindi pienamente consapevole del grave incidente che ha portato nei minuti successivi alla morte del 58enne.

A dare l’allarme e chiamare i soccorsi è stato il figlio di 20 anni di Balladore che ha visto il padre accasciarsi a terra colpito da quello che potrebbe essere un pallettone da cinghiali. Anche Balladore era a caccia, insieme al figlio appunto e non conosceva né aveva notato i componenti dell’altra squadra.

Nelle prossime ore sul corpo del 58enne sarà eseguita l’autopsia.