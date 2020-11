Genova. Il buio mentre si sta camminando al centro della galleria, e all’improvviso si procede nell’oscurità, tastano il muro con le mani e cercando di non sbattere in altri malcapitati, inseguendo la famigerata luce in fondo al tunnel. Questa volta fuori da ogni metafora.

Questa la piccola disavventura che è capitata a qualche passante, che questa mattina ha assistito in diretta ad un black out che ha coinvolto il sottopasso pedonale che collega Brignole con Borgo Incrociati, una delle più frequentate arterie pedestri del nostro centro città.

Foto 3 di 4







Il guasto è stato immediatamente segnalato alla polizia locale da alcuni cittadini, mentre altri hanno direttamente chiamato il numero verde di Green City Light, la ditta che da agosto ha preso in consegna e gestione buona parte del servizio di illuminazione pubblica, iniziando l’opera di sostituzione e ammodernamento degli impianti. Non senza qualche intoppo: in queste settimane le segnalazioni di mancato funzionamento dei nuovi punti luce sono state decine, e tutte prese in carico dalla ditta in questione. Anche per quanto riguarda il caso di Brignole, infatti, dopo le segnalazioni è scattato l’intervento di ripristino.