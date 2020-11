Bonus Taxi per gli anziani, Cgil: “In esaurimento, subito nuove risorse”

Genova. Il fondo messo a disposizione da Regione Liguria a copertura del Bonus Taxi è in via di esaurimento. La Cgil ha scritto al Presidente Toti affinché, in attesa del rifinanziamento del servizio pubblico locale, la Regione aumenti il Fondo per il Bonus.

“Nei mesi dell’epidemia abbiamo atteso invano che la Regione investisse anche risorse proprie per supportare il settore del servizio pubblico locale – dichiara Fulvia Veirana Segretaria regionale Cgil – ci aspettiamo che ora la Regione, anche in vista dell’auspicabile ripresa delle attività scolastiche, lo faccia”

“Nel frattempo, per proteggere i nostri anziani, è bene che si provveda celermente a rimpinguare il Fondo per erogare il Bonus Taxi a tutti coloro che, anche in queste ore, lo stanno richiedendo – aggiunge la sindacalista e conclude – Siamo certi che, vista la sensibilità del presidente per i “nonni” liguri, si provvederà rapidamente -.