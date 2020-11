Bisca ai giardini Melis di Cornigliano, cinque denunce della polizia locale: multe anche per assembramenti

Genova. Dietro Villa Serra un gruppo di persone aveva organizzato una casa da gioco illegale all’aria aperta. Un uomo portava i tavoli e le carte, altri quattro sono stati scoperti dagli uomini del reparto Giudiziaria della Polizia locale a scommettere somme di denaro a un gioco simile alla “Scala Quaranta”. Tutti e cinque sono stati denunciati: quattro per gioco d’azzardo, uno per averlo organizzato e guadagnando, così, indebitamente piccole somme di denaro pagate dagli altri.

Si tratta di tre operai, un giardiniere e un disoccupato che sbarcava il lunario, appunto, “agevolando” il gioco. Secondo le indagini della Polizia locale era lui a portare sedie, tavolini e mazzi di carte. Secondo una segnalazione giunta al reparto Giudiziaria, da tempo, nei giorni di venerdì e sabato, il gruppo si riuniva per giocare alle carte scommettendo soldi. La Polizia locale ha sequestrato un totale di quasi cento euro in monete da uno o due euro piazzate sul tavolo in quattro gruzzoli diversi sistemati ognuno vicino al giocatore corrispondente. Uno di questi aveva vicino a sé ben 49 monete mentre gli altri somme più contenute.

La squadra del reparto Giudiziaria è addirittura riuscita a filmare il tavolo da gioco mentre i quattro scommettevano. Attorno ai biscazzieri si era anche radunato un gruppo di spettatori: in sette sono stati sanzionati secondo le norme contro il contagio Covid perché creavano assembramento. Tra questi anche l’uomo che portava tavolo, sedie e carte.