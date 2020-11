Bevono alcolici in strada dopo il coprifuoco: due 20enni multati, uno sputa in faccia agli agenti

Genova. Erano seduti a bere alcolici seduti lungo la Scalinata Guerrieri ad Albaro intorno alle 23 di ieri. Protagonisti due ragazzini genovesi di 19 e 20 anni.

Quando i poliziotti hanno provato a chiedere ai ragazzi il motivo della loro presenza in strada, nonostante le limitazioni vigenti, è emerso chiaramente che i due ragazzi fossero ubriachi.

In particolare, il 20enne ha cominciato ad insultare i poliziotti che, vista anche la giovane età, hanno cercato di calmarlo ricevendo in cambio sputi in faccia e minacce.

Una volta portato in Questura ha mantenuto un atteggiamento ostile, persistendo con gli insulti e strappando gli atti che gli sono stati consegnati.