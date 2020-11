Bassetti: “Salvini? Dice cose di buon senso”. Il leader della Lega: “Ricambio la stima”

Genova. Matteo Salvini? “Secondo me dice delle cose di buonsenso. Io preferisco non esprimere un giudizio ma l’ho anche sentito qualche volta e personalmente è una persona che stimo”. Parole e musica di Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervistato dalla giornalista Annalisa Chirico sulla propria pagina Facebook.

Il video è stato rilanciato proprio dal leader della Lega che ha immediatamente restituito la cortesia: “Grazie al professor Bassetti per le parole di stima, che ricambio“.

“Ne stimo tanti anche dall’altra parte“, ha poi precisato Bassetti. Ad esempio? “Sileri (il viceministro della Salute, ndr) è una persona talmente perbene che credo vada ben oltre gli archi costituzionali, ma lo stesso sottosegretario Zampa è una persona veramente preparata, così come Boccia”.

Zingaretti invece? “Mi faccia un’altra domanda – risponde Bassetti a Chirico – Zingaretti no, proprio non ho modo di poter andare d’accordo, non capisco nemmeno il modo di fare comunicazione di Zingaretti, non lo comprendo”.