Aveva trovato riparo nell’ex ospedale di Pegli, 17enne nei guai

Genova. La polizia locale ha affidato al tribunale dei minori due ragazzi. Uno è stato trovato ieri pomeriggio all’interno dell’ex ospedale Martinez, a Pegli. La pattuglia era intervenuta perché alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone.

Gli agenti hanno trovato nell’edificio in disuso alcune brandine e un diciassettenne, di nazionalità algerina, accompagnato presso la sede di piazza Ortiz per l’identificazione. È stato denunciato per “invasione di terreni o edifici” e accompagnato a una struttura d’accoglienza per minorenni.

Poco prima delle 16, invece, in via Balbi, un altro gruppo di vigili ha fermato un quindicenne per sospetto scambio di denaro con due italiani tossicodipendenti. Anche questo minore è stato accompagnato agli uffici del reparto Giudiziaria.

Perquisito, non è stato trovato in possesso di stupefacente. Ha, però, aggredito gli agenti. Per questo, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale prima dell’affidamento a una struttura di accoglienza per minorenni.