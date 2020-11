Autostrade, torna l’incubo chiusure: la A12 riapre in ritardo e il traffico va nel caos

Genova. Stamattina è successo di nuovo: un cantiere di Autostrade che doveva essere disattivato alle 6 del mattino è stato rimosso con un’ora di ritardo. Così è slittata la riapertura del tratto della A12 Nervi-Recco e tra Genova Est e Nervi si sono formati 7 chilometri di coda.

Mattinata difficile sul nodo genovese anche su altre direttrici, in tutti i casi “per lavori”, come segnala il sito di Autostrade. Sulla A7 si contano ben 5 chilometri di coda a scendere tra Busalla e il bivio A7/A10, mentre 1 chilometro di coda è segnalato ancora sulla A12 tra Genova Est e il bivio per la A7.

Disagi questa mattina anche in A26, di nuovo a causa dei cantieri, ma nel corso della mattinata la situazione si è normalizzata.

Foto da Viabilità Genova (Facebook)