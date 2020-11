Autostrade, incidente sul lavoro a Masone: grave un addetto alla manutenzione dei viadotti

Masone. Un operaio di circa cinquant’anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dopo essere stato colpito da un macchinario nei pressi della rotatoria del casello autostradale di Masone. È successo ieri sera (giovedì) poco prima delle 23.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova e di Ovada e la Croce Rossa di Masone. Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’uomo faceva parte di una squadra addetta alla manutenzione dei viadotti dell’autostrada.

Per cause da chiarire, da un mezzo pesante che si trovava fermo in rotatoria si è staccato un macchinario usato per questo scopo e l’operaio è stato colpito.

L’uomo è rimasto incastrato con una gamba e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta estratto da lì è stato stabilizzato dai militi del 118 e portato in codice rosso con diversi traumi all’ospedale Villa Scassi. Non sarebbe in pericolo di vita.