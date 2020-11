Arriva il grande freddo, attesa per burrasca e nevicate sopra i 300 metri

Genova. Con l’inizio del mese di dicembre si predispone un inverno davvero coi fiocchi. A partire da domani, martedì 1, ci sarà l’atteso ingresso di correnti artiche che comporterà un peggioramento delle condizioni meteo: niente allerta, ma un bollettino di vigilanza del centro Arpal per venti di burrasca e nevicate nell’interno. Ecco il dettaglio:

Oggi tutto regolare, ma domani 1 dicembre tra il pomeriggio e la sera generale peggioramento con precipitazioni diffuse, più insistenti nella notte specie su genovesato ed entroterra di savona, con quantità localmente significative.

In nottata neve debole a quote collinari nell’entroterra savonese, spolverate nelle valli del genovesato e del levante. Quota neve in calo fino a 300-400 metri durante la notte.

Venti settentrionali in rapido rinforzo dalla sera fino a burrasca su genovese e ponente, con raffiche localmente fino a 80/90 km/h; venti forti altrove con raffiche fino a 70/80 Km/h. Locali condizioni di disagio per freddo. Mare fino ad agitato al largo nell’imperese.

Dopodomani, mercoledì 2 dicembre, nella notte e nella prima parte della giornata neve debole fino a bassa quota su val d’aveto e interno del genovesato, fino a moderata in val bormida, debole fino a quote collinari anche nell’interno di imperiese e spezzino. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con graduale miglioramento in serata. Venti settentrionali di burrasca.

Oggi il cielo è sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione; le nubi interessano i versanti padani di Ponente e l’imperiese. I venti sono settentrionali, generalmente moderati mentre, nella notte, si sono toccate ancora punte rilevanti come i 70 km/h registrati da una raffica a Genova Porto Antico. Il mare è molto mosso.

Valori minimi sottozero in diverse stazioni dell’entroterra ligure: la temperatura più bassa, -2.3 a Loco Carchelli (Rovegno, Genova).