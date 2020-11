Aggiornamento ore 9e15. Il corteo con oltre 500 lavoratori ex Ilva e di altre aziende hanno raggiunto la fine di via Cantore e sta occupando entrambe le carreggiate. Intanto Franco Grondona, memoria storica della Fiom, ricorda che: “Una serrata del genere da parte di un’azienda non si è mai vista nella storia di Genova, nel 1952 la San Giorgio aveva abbandonato la fabbrica ma una situazione del genere, peraltro con questi presupposti è un inedito assoluto”.

Aggiornamento ore 9e10. All’inizio di via Cantore alcuni operai hanno mostrato ai presenti le lettere di sospensione dal lavoro inviate da ArcelorMittal: “Con la presente comunichiamo che stante l’illegittimo blocco dei varchi … non potendosi proseguire l’attività produttiva nelle condizioni di economicità e sicurezza non siamo nella condizione di proseguire la sua attività lavorativa”. Questo significa – spiegano gli operai – “arrivare alla fabbrica per timbrare il cartellino e trovarsi invece questa comunicazione, dover restare a casa in messa in libertà a casa, senza stipendio, fino a nuova comunicazione”.

Aggiornamento ore 9. Sono oltre 500 le persone in piazza, operai ArcelorMittal ma anche metalmeccanici di altre aziende, come Ansaldo, Fincantieri, Leonardo, e poi i portuali della Culmv, in segno di solidarietà. Petardi e fumogeni all’altezza di piazza Montano. Traffico in tilt tra ponente, Valpolcevera e centro. Il percorso del corteo si muoverà attraverso via Cantore, via Milano, l’Annunziata per poi attraversare i tunnel di Fontane Marose e Corvetto e arrivare davanti alla prefettura.

Aggiornamento 8e50. “Se non cambierà lotta dura sarà”, “Senza lavoro c’è l’agitazione”, “Mittal Va..o “, sono alcuni degli slogan urlati al megafono dagli operai ex Ilva diretti in corteo verso il centro di Genova. Traffico bloccato sulla direttrice Cornigliano Sampierdarena. Intanto Igor Magni, segretario Cgil Genova, definisce la vicenda un “pretesto per Mittal per dichiarare esuberi, abbiamo perso tempo nell’attesa di un incontro con il governo, questa serrata è inaccettabile e non possono farla nel nostro paese, chiediamo quindi un passo indietro sui licenziamenti e il blocco della serrata, i lavoratori sono esasperati”.

Aggiornamento 8e40. Parla Bruno Manganaro, segretario genovese della Fiom, in prima linea nella protesta: “Sono stati licenziati ingiustamente tre lavoratori, con pene sproporzionate, un atto che consideriamo provocatorio così come le 250 lettere di messa a disposizione per i lavoratori – dice – si tratta di una serrata, una cosa che non si vedeva da decenni e il governo è responsabile, è proprietario delle aree e degli stabilimenti e noi chiediamo un incontro contro questo gruppo dirigente che sta smantellando l’azienda, il governo li deve fermare”.

Aggiornamento 8e30. Il corteo dei lavoratori ArcelorMittal, aperto dagli operai della Fiom con le classiche felpe del sindacato, è partito da piazza Massena a Cornigliano e si sta dirigendo verso il centro, diretto al palazzo della Prefettura. All’altezza di ponte Pieragostini, tra i primi fumogeni e gli slogan contro l’azienda, si sono uniti anche i metalmeccanici di Ansaldo. Manifestanti tutti con mascherine.

Genova. I lavoratori si sono dati appuntamento alle 7 davanti alla portineria, per partire alle 8 dalla fabbrica e concentrarsi alle 8.30 in piazza Massena. Tensione altissima nello stabilimento ArcelorMittal di Cornigliano. Oggi i lavoratori rispondono con sciopero e corteo fin sotto alla Prefettura alla linea dura dell’azienda che ieri in una nota ha annunciato lo stop alla produzione nello stabilimento di Genova, inviando contemporaneamente ai dipendenti lettere di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Sono già 250 le missive ricevute.

La protesta per il licenziamento di tre operai ieri si è tradotta in un blocco al varco merci deciso ieri dalla Fiom, una decisione sostenuta dalla maggioranza dei lavoratori in assemblea.

Due degli operai licenziati in tronco sono accusati dall’azienda di aver attrezzato una sala-refettorio in uno stanzino accanto all’officina di pronto intervento e un terzo per un messaggio vocale inviato su un gruppo WhatsApp dove apostrofava in modo denigratorio il direttore dello stabilimento.

Una sanzione “spropositata” l’hanno definita ieri tutti i sindacati, ma mentre Fim e Uilm hanno deciso di affidare la questione unicamente al giudice del lavoro a cui gli operai hanno fatto ricorso, la Fiom ha optato anche per il blocco del varco a oltranza fino a ottenere il reintegro.

Nelle lettere di sospensione dal lavoro che stanno arrivando in queste ore agli operai genovesi – già 250 -, ArcelorMittal giustifica lo stop immediato a lavoro e stipendio con “l’illegittimo blocco fisico dei varchi di ingresso dello stabilimento che impediscono l’attività di trasporto e consegna dei beni prodotti, il ricevimento dei beni necessari alla produzione e l’approvvigionamento dei beni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori e l’ambiente”. Una sospensione che “non rispetta nemmeno la procedura e la tempistica previste per la trattativa sulla cassa integrazione” ricorda il coordinatore rsu della Fiom Armando Palombo.

“Vogliono fermare tutto con una serrata e ci trattano come delinquenti – commenta il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro – ma noi non ci stiamo. Questa è la fabbrica di Guido Rossa a cui non hanno fatto paura le Brigate rosse, figuriamoci se abbiamo paura della signora Morselli”. “A gennaio – ricorda Manganaro – quando venne a Genova e nominò Guido Rossa dicendo che in fondo operai e azienda stanno dalla stessa parte, venne fischiata dai lavoratori, che avevano già capito da che parte stava Mittal. Guido Rossa di fronte a questa azienda si sta rivoltando nella tomba”.

Per la Fiom in ballo non ci sono solo i licenziamenti di ieri ma anche il “comportamento di un’azienda che non investe un centesimo negli impianti e che mentre tratta in segreto con il governo e diffonde rumor che parlano di 300 esuberi a Genova attraverso esternalizzazioni”.