Genova. Tim e Inwit avviano una collaborazione per realizzare nelle principali città italiane small cells al fine di rendere più performante il segnale di telefonia mobile e supportare lo sviluppo del 5G.

E’ quanto rende noto in un comunicato: la collaborazione partirà da Milano e Genova dove si prevede di realizzare circa 100 small cells e proseguirà in altre città e nei luoghi ad alta densità di traffico man mano che sarà necessario il supporto delle micro-antenne per realizzare una rete 5G ottimale. La collaborazione rientra nell’ambito dell’accordo per la prestazione di servizi (Master Service Agreement) sottoscritto lo scorso 25 marzo tra Tim e Inwit.

Le small cells sono piccole antenne realizzate e utilizzate per integrare il segnale che viene garantito dagli impianti collocati sulle tower tradizionali. Nonostante la diffusione sul territorio delle torri tradizionali, (Inwit, partecipata da Telecom Italia, ha oltre 22 mila siti) e il fatto che il loro numero stia crescendo per far fronte al continuo incremento della domanda di connessioni mobili da parte dei clienti, nei grandi centri urbani si stanno sviluppando sempre più impianti anche con small cells capaci di aumentare la qualità del segnale.

(Nelle foto esempio di small cell in uso in altre città. Fonte: Wikipedia)