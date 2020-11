Al via domani da Genova il forum internazionale “Il Gnl nel corridoio euro-mediterraneo”

Genova. Si apre domani con i saluti del sindaco di Genova e metropolitano Marco Bucci, il Forum internazionale Il GNL nel corridoio Euro-Mediterraneo e ruolo del sistema logistico di Genova e Liguria, promosso da Città Metropolitana di Genova e da Regione Liguria con il supporto progettuale e organizzativo di ConferenzaGNL e sotto l’alto patrocinio di MISE e MAECI.

L’evento è in programma il 19 e 20 novembre, in diretta streaming da Palazzo Doria Spinola, sala del consiglio metropolitano di Genova con relatori di primissimo piano sia di rilievo nazionale che internazionale.

In una due giorni organizzata su piani tematici, rappresentanti della Città metropolitana di Genova

e di Regione Liguria insieme a rappresentanti delle istituzioni europee faranno il punto della situazione con associazioni e imprese del settore sulle prospettive e le sfide del sistema del trasporto marittimo del combustibile e del ruolo di Genova come hub di profilo europeo.

L’Alto Tirreno e il sistema genovese e ligure di trasporti e collegamenti rappresentano, infatti, un corridoio agibile ed efficiente per le relazioni tra Mediterraneo ed Europa centro-settentrionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risposta al cambiamento climatico globale e per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Questi i quattro grandi temi al centro del forum internazionale e che definiscono un programma ricco e qualificato di interventi: il GNL per il Trasporto Marittimo in Prospettiva Globale (giovedì mattina); infrastrutture per il GNL di piccola taglia (giovedì pomeriggio); il GNL tra Fossile e Rinnovabile, tra Mare e Terra (venerdì mattina); regole, progetti e ambiente: Genova e Liguria per l’Europa (venerdì pomeriggio).