Aggrediscono due coetanei per rapinarli ma le vittime reagiscono e li mettono in fuga

Genova. Hanno cercato di rapinare due ragazzini circondandoli e aggredendoli per farsi consegnare soldi e telefoni.

E’ successo ieri pomeriggio in via di Fassolo a Di Negro. Le due vittime tuttavia hanno reagito agli aggressori e sono riuscite a metterli in fuga.

Sono stati medicati al pronto soccorso e hanno raccontato ai poliziotti delle volanti che il gruppo era costituiti da 4-5 ragazzi loro coetanei.

Sull’episodio indaga la polizia.