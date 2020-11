Aeroporti, Campomenosi (Lega): “In crisi e dimenticati da Ue e Governo, serve un cambio di rotta”

Bruxelles. “Gli aeroporti stanno attraversando una situazione di grave crisi causata non solo dall’epidemia e dalle sue conseguenze, ma anche dalle scelte sbagliate e poco lungimiranti dell’Ue e del Governo italiano, che si dimenticano di un settore fondamentale per la nostra economia, come peraltro confermano i contenuti dell’ultima manovra. L’EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-25 parla di ‘mancanza di chiarezza’ per la decarbonizzazione del settore aviazione e degli aeroporti, il Qfp ridurrà notevolmente la possibilità di finanziare gli scali, mentre la Bei prevede di escludere dai finanziamenti l’espansione di capacità aeroportuale”. Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, firmatario dell’interrogazione alla Commissione Europea assieme agli europarlamentari Lega Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Lucia Vuolo.

“Negli ultimi anni gli aeroporti hanno fatto coraggiosi investimenti, che rischiano ora di essere compromessi dalla diminuzione dei passeggeri e da politiche europee sempre più restrittive” aggiunge il parlamentare del Carroccio.

“Penso all’aeroporto di Genova, che è strategico per la nostra regione e ricopre un ruolo importante per il tessuto socio-economico e che prima della crisi legata all’emergenza Covid stava investendo importanti energie e risorse su nuove rotte e miglioramenti infrastrutturali importanti. Abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere chiarimenti su queste scelte penalizzanti per gli aeroporti, in che modo e quali strumenti finanziari siano previsti per la crescita e la ripresa delle attività aeroportuali post-Covid e affinché le espansioni di capacità per il cargo possano essere escluse dalle limitazioni ai finanziamenti – conclude Campomenosi – Serve un netto cambio di rotta nelle politiche di Governo e Ue, per tutelare tutti gli attori del comparto dell’aviazione e rilanciare il settore del trasporto aereo in Italia e in tutto il continente”.