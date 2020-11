A tu per tu con mister Cristiano Rossetti

A tu per tu con Cristiano Rossetti, allenatore del Rapallo Rivarolese, squadra che disputa il campionato regionale ligure di Eccellenza. Rossetti, ex calciatore, tra le altre, del Little Club James, nella sua carriera da allenatore ha guidato per tre stagioni il Little Club James e per sei stagioni il San Cipriano, compiendo quest’anno il salto in una squadra di categoria superiore.

Cristiano Rossetti ci parla del suo modo di vivere il mondo del pallone, ci racconta i capitoli più significativi della sua carriera di mister e analizza alcuni aspetti del presente, sia del panorama calcistico in generale sia relativamente alla sua attuale squadra.