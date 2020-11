A tu per tu con mister Carlo “Gino” Sarpero

A tu per tu con Carlo “Gino” Sarpero, allenatore della squadra di calcio Pontecarrega, che milita nel campionato di Seconda Categoria ligure. Ex giocatore, nella sua carriera da tecnico ha guidato le prime squadre di Nuova Oregina e Cella, gli Allievi della Goliardica, l’Olimpic Pra’ Palmaro, per tre anni è stato collaboratore tecnico di mister Monteforte all’Albissola dove ha allenato la Juniores, quindi ha condotto i Giovanissimi della Sampierdarenese.

Carlo “Gino” Sarpero, classe 1980, ha conseguito il patentino Coni Figc di istruttore Scuola Calcio nel novembre 2010 e il patentino Uefa B nel marzo 2013. Ci parla del suo modo di interpretare il calcio e di svolgere il ruolo di allenatore, ripercorrendo le tappe e i momenti più significativi della sua carriera.