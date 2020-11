A tu per tu con Alessandro Scanziani, ex calciatore ed ex allenatore. Da giocatore ha indossato le maglie di Meda, Livorno, Como, Inter, Ascoli, Sampdoria, Genoa, Arezzo. In seguito è stato il mister di Gallaratese, Como, Modena, Lumezzane, Spal, Lecco, Pro Sesto, Pergocrema.

Alessandro Scanziani, classe 1953, ci parla delle tappe più significative della sua carriera, in particolare la Coppa Italia vinta nel 1977/1978 con l’Inter e quella vinta nel 1984/1985 con la Sampdoria, raccontandoci in particolare le cinque stagioni vissute in blucerchiato e le due in rossoblù.