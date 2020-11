A spasso di notte senza mascherina né documenti morde la mano di un poliziotto

Genova. Vedendo una volante della polizia che si passava accanto nella zona di via Piacenza a Molassana ha cercato di nascondere il volto alzando il cappuccio e cambiando repentinamente direzione.

Protagonista un cittadino di 21 anni del Gambia che alle 23 di sabato andava in giro senza mascherina. Quando gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo ha reagito in modo aggressivo e provocatorio gridando, insultando e minacciando i poliziotti.

Essendo sprovvisto di documenti, è stato invitato a salire a bordo dell’auto di servizio: a quel punto il 21enne ha cominciato a dimenarsi con violenza sgomitando e scalciando. Durante la colluttazione ha morso la mano di uno degli operatori che grazie ai guanti anti taglio ha riportato solo un evidente ematoma.

Irregolare e con diversi precedenti per spaccio, è stato accompagnato con non poche difficoltà in Questura dove verrà giudicato con rito per direttissima questa mattina.

E’ stato inoltre denunciato per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato per la violazione della normativa anti-covid.