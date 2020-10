Genova. Quest’anno alla 24 Hours Karting of Italy, la più prestigiosa kermesse del mondo endurance internazionale, che si svolgerà ad Adria, in Veneto, sabato 17 e domenica 18 ottobre, organizzata da CRG (leader nel mondo del kart da oltre trent’anni, che ha portato alla ribalta piloti come Hamilton, Verstappen e Kubica), ci sarà Zena Karting.

Si tratta dell’unica scuderia kart di Genova che, già impegnata nel Briggs Kart Championship, parteciperà con ben quattro team alla 24 ore d’Italia.

Il team di punta genovese che corre nella categoria Pro conta su cinque ottimi piloti, due giovani in continua crescita ed assetati di vittoria quali Wesley Bettinelli e Diego Colella e tre veterani che sapranno sfruttare al meglio le loro esperienze: Michele Ottini, Gaetano Ligotti ed Alberto Cavalieri.

Non da meno gli altri tre team, iscritti nella categoria Silver ma non per questo meno importanti: Zena Briggs, Aki Zena e Zena Duck.

Tutta la gara verrà trasmessa in diretta streaming su vari social network.