Viale Brigate Partigiane, completata la terza aiula. Cittadini si mobilitano per sosta a “spina di pesce”

Genova. Aster ha concluso la realizzazione della terza aiuola di viale Brigate Partigiane, con la posa del prato, la messa a dimora delle fioriture e la finitura dei marciapiedi.

L’azienda del comune sta lavorando anche alla quarta e quinta aiuola, fino all’incrocio con via Pisacane. A seguire, sarà completata l’intero viale fino alla sesta e settima aiuola verso la stazione Brignole.

Nel frattempo molti cittadini stanno aderendo all’iniziativa promossa anche dal gruppo facebook Genova contro il degrado, per far cambiare le modalità si sosta in viale Brigate partigiani, riportando il parcheggio a spina di pesce (come nel disegno degli anni 70) per aver quindi la possibilità di “godere” della vista delle aiuole, oggi coperte dalle auto in sosta.