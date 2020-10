Viabilità, incidente a Voltri: code sull’Aurelia. Rallentamenti sulla A26

Genova. Prima parte della mattina difficile per il ponente genovese con due situazioni di disagio per il traffico e la viabilità urbana e non.

A Voltri, sull’Aurelia, in zona bivio Mele, un incidente tra due auto sta rallentando il traffico ordinario. La collisione per fortuna non ha provocato feriti gravi: due le ambulanze arrivate sul posto ma solo una ha portato un ferito in codice giallo al villa Scassi di Sampierdarena.

Code anche sulla A26, tra il bivio con l’A10 e Masone: per chi viaggia verso nord, a causa dei soliti cantieri, si segnalano almeno 7 chilometri di rallentamenti, mentre per chi viaggia verso sud è più “fortunato” con tre chilometri di code.