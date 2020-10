Viabilità, camion si rovescia in A7: code e rallentamenti in direzione Genova

Genova. Un camion si è ribaltato questo pomeriggio sulla autostrada A7, tra Bolzaneto e il bivio con la A10 in direzione Genova.

Ancora da capire le cause dell’incidente, che per fortuna non ha portato a gravi conseguenze per l’autista o per altre persone in quel momento in transito.

Qualche disagio per il traffico: rallentamenti sulla tratta per le operazioni di sgombero della carreggiata e per le verifiche del caso sulle strutture viarie.