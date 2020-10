Via XX Settembre, ubriaco entra in un bar senza mascherina: multato

Genova. Un 70enne lituano è stato multato dai poliziotti delle volanti per ubriachezza e per la violazione della normativa a contrasto della diffusione del virus covid-19. E’ successo ieri pomeriggio in via XX Settembre.

L’uomo è entrato in un bar della via in evidente stato d’alterazione alcolica e senza indossare la mascherina.

Invitato a uscire, ha cominciato ad inveire contro gli altri clienti mantenendo un comportamento aggressivo anche contro gli agenti. Per lui è scattata la doppia sanzione.