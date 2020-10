Via Trento, si finge incaricata del Comune e ruba 1300 euro ad anziana

Genova. Truffa ai danni di una anziana ieri in via Trento ne quartiere di Albaro. Una donna di circa 35 anni, con accento dell’Est si è presentata a casa di un’anziana chiedendole un documento di identità per una verifica sulle residenze.

La vittima, una 80enne, ha preso in mano il portafoglio. La malfattrice con un gesto fulmineo glielo ha portato via dandosi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli uomini delle volanti. Il furto ammonta a circa 1300 euro.