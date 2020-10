Via Torti, 23enne ubriaco si rifiuta di mettersi la mascherina: multato dalla polizia

Genova. Un 23enne genovese è stato multato dalla polizia per ubriachezza e per il mancato rispetto della normativa covid sull’utilizzo della mascherina.

E’ successo in via Torti intorno alle 2 di notte. I poliziotti delle volanti sono arrivati in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti in merito ad assembramenti di giovani davanti a un bar.

Sul posto seduti sulle panchine c’erano alcuni ragazzi tra cui il 23enne che completamente ubriaco, alla richiesta degli agenti di mettersi la mascherina ha risposto con linguaggio scurrile e dicendo che della polizia non gli importava nulla. Per lui è scattata la multa da 400 euro.