Via Napoli, 43enne con il reddito di cittadinanza trovato con mezzo chilo di eroina

Genova. Era uscito dal carcere a luglio ma evidentemente non aveva deciso di cambiare attività Per questo ieri un 43enne genovese è stato arrestato in via Napoli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In un locale del condominio che aveva in uso i poliziotti del commissariato Pré hanno trova oltre 480 grammi di eroina.

L’uomo, ben noto alle forze dell’ordine, in questo periodo percepiva il reddito di cittadinanza che aveva deciso di integrare con lo spaccio.