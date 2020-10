Via del Campo, i residenti esasperati alle forze dell’ordine: “Fate rispettare i divieti”

Genova. Prima ‘zona rossa’, oggi come preferisce dire il sindaco Marco Bucci zona “ad alta attenzione”. Fatto sta che via del Campo è una delle vie con il divieto assoluto non solo di assembramento ma anche di stazionamento. E se i negozi chiudono alle 21, come si vede dalla foto questo non serve a svuotare la piazza.

Tra i residenti della zona si respira sconforto perché non si tratta solo più di spaccio e degrado, ma anche di contenere un virus che sta colpendo duro proprio in quella parte del centro storico.

“E’ una situazione che non va bene – dice Christian Spadarotto de comitato di via del Campo – ed è anche pericolosa perché se non vengono fatte rispettare le regole, il rischio è anche che cresca il pregiudizio nei confronti degli stranieri. Secondo me l processo di integrazione passa anche e soprattutto attraverso il rispetto delle regole comuni”.

Sono giorni che i residenti segnalano la situazione documentando anche con foto e video assembramenti, vietati dall’ordinanza della Regione Liguria e stazionamenti anche in seguito all’ordinanza del sindaco. Lunedì mattina i rappresentanti del comitato si confronteranno con la polizia locale per chiedere una diversa modalità di intervento.