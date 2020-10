Via del Campo e ghetto tra assembramenti e mercatino abusivo, nonostante i divieti

Genova. Via del Campo, ore 20.43. Un residente riprende dall’alto la piazzetta omonima. Ci sono diverse persone sedute a bivaccare sui dissuasori. Piazza del Campo si trova in zona rossa con il divieto quindi di stazionamento ‘tout court’ dopo le 21 come da ordinanza della Regione Liguria. Nel video si vede una volante della polizia che passa ma tuttavia non si ferma a identificare nessuno.

Stessa zona, o quasi questo pomeriggio. Siamo in piazzetta dei Fregoso nel cosiddetto Ghetto dietro via del Campo, diventato zona abituale del mercatino abusivo di cose vecchie. Qui gli interventi non mancano ma questo pomeriggio il mercatino è affollato di venditori e compratori nonostante i divieti: molti hanno le mascherine ma il distanziamento non è garantito. Anche in questo caso nessun intervento (la zona a quell’ora era di competenza della polizia locale).

Alla fine intervengono, su richiesta dei residenti, i carabinieri della stazione della Maddalena e il mercatino viene sgomberato, fino a quando non tornerà, probabilmente nelle prossime ore.