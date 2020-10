Via Balbi, punta il coltello alla gola di una ragazza e la rapina: 27enne arrestato

Genova. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni del Gambia accusato di avere rapinato una ragazza in via Balbi.

La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata dall’uomo che l’ha minacciata con un coltello obbligandola a consegnargli il denaro che aveva con sé, circa 100 euro.

Dopo la denuncia i militari hanno setacciato la zona e hanno trovato il ragazzo in un locale abbandonato, sempre in via Balbi.

Dalle indagini è emerso che l’uomo sarebbe l’autore anche di due scippi in via Gramsci e in via Santa Sabina. Nel primo caso avrebbe portato via lo zaino a un uomo di 35 anni e la borsa a una donna di 30 anni.

I documenti e i cellulari rubati erano ancora nel locale usato come ricovero dal rapinatore.