Verifica intensiva Amt, a Brignole senza biglietto il 7% dei viaggiatori

Genova. Verificatori di Amt in azione ieri pomeriggio, mercoledì 7 ottobre, in viale Thaon di Revel, a Brignole per la verifica intensiva settimanale. 12 verificatori, in collaborazione con agenti della polizia municipale, hanno controllato, dalle 14 alle 19, 1.747 passeggeri in discesa dalle linee 14, 45, 82, 84, 86, 87, 356, 480 e 482.

Nei controlli effettuati sono state riscontrate 119 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 6,8%. 33 dei 119 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro.

Obiettivo delle verifiche intensive è rafforzare la quotidiana attività di contrasto all’evasione tariffaria e tutelare i cittadini che viaggiano regolarmente sui mezzi pubblici.

Amt proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori controlli mirati e intensivi sulla rete del trasporto pubblico.