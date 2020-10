Vende crack in via Pré: arrestato. Foglio di via per i due acquirenti piemontesi

Genova. Un nigeriano di 21 anni è stato arrestato ieri dalla sezione criminalità diffusa della squadra mobile.

Il giovane, con precedenti penali e che in passato aveva fornito numerosi ‘alias’, è stato colto in flagranza dai poliziotti in borghese mentre vendeva crack a due tossicodipendenti.

Per tentare di porre un argine al fenomeno dello spaccio in centro storico, la linea della Questura è, dove possibile cercare di intervenire anche dal punto amministrativo sanzionando gli acquirenti.

In questo caso i due, una coppia di trentenni di Casale Monferrato, hanno ricevuto il foglio di via dal questore di Genova Vincenzo Ciarambino. In questo modo non potranno tornare in città per acquistare la droga.