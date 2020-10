Genova. Il Vallescrivia ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione, vincendo il girone 5.

Questa sera, nel recupero, la squadra di mister Amirante si è imposta per 3 a 1 sul campo della Goliardicapolis. A segno Traverso, Rizzo e Zanovello per i vincitori, Olanda per i blugranata.

La classifica finale del girone: Vallescrivia 9, Marassi 6, Goliardicapolis 3, Little Club James 0

Per quanto riguarda il campionato di Promozione girone B, due giocatori sono stati squalificati per una giornata. Si tratta di Sandro Ricardo Picasso (Real Fieschi) e Alfredo Briola (Little Club James).

La partita valevole per la seconda giornata tra Follo San Martino e Don Bosco Spezia è stata rinviata d’ufficio, per un caso di positività al Covid tra gli ospiti.

La classifica marcatori dopo 1 giornata:

2 reti: Del Vecchio (FC Bogliasco), Tall (Real Fieschi)

1 rete: Mosto (Golfo Paradiso PRCA), Mazzolini (Goliardicapolis), Costa, Rezzano (Levanto), Lunghi (Forza e Coraggio), Cantoni, Atzeni (Magra Azzurri), Pintus (FC Bogliasco), Picasso (Real Fieschi), Belfiore (Little Club James), Prestanizzi, Petracca Lepera (Marassi)

Una notizia anche per quanto riguarda la Prima Categoria girone B. La partita tra Masone e Sori, giocata a Cogoleto, valevole quale recupero della prima giornata, è terminata con il risultato di 1-3. Per i vincitori a segno Cagliani, Bettalli e Barbieri; per i padroni di casa gol di Pasquino.