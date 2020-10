Genova. Una nuova serie di barriere anti cinghiale sono state installate in questi giorni sugli argini del torrente Bisagno, da tempo diventata dimora abituale di numerose colonie di ungulati.

Le protezioni consistono in una serie di reti elettrosaldate che sono state assicurate lungo la ringhiera di via Piacenza, zona Gavette, in corrispondenza della rampa di accesso all’alveo. A quella altezza, infatti, il letto del torrente è prossimo al livello strada, permettendo un agevole passaggio ai quadrupedi.

Ma ora non più, per lo meno in quella zona: in questi mesi sono state numerose le segnalazioni di “animali in strada”, con annessi pericoli per i tanti automobilisti e motociclisti di passaggio sull’importante arteria della Val Bisagno.