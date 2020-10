Va a fare una passeggiata ma cala il buio, escursionista disperso ai Piani di Praglia

Genova. Si è conclusa con mezza nottata al buio all’addiaccio, ma senza altri problemi più gravi, la disavventura di un genovese si 50 anni che ieri sera si è smarrito nei boschi della zona dei Piani di Praglia, nell’entroterra di Genova.

L’escursionista nel pomeriggio aveva lasciato l’auto sulla strada provinciale, ma al calare del sole non è riuscito a ritrovare la strada. Intorno alle 22, una volta capito che non riusciva più ad orientarsi, ha chiamato il 118 che ha allertato il Soccorso Alpino Liguria.

E’ partita, così, la stazione di Genova che aveva un contatto un telefonico con l’uomo, ma non riusciva a localizzarlo perché il telefono del disperso era di vecchia generazione.

Per fortuna l’uomo, che si trovava in un prato, ha visto in lontananza i lampeggianti dei mezzi e, grazie al costante contatto telefonico con i tecnici del Soccorso Alpino, è riuscito a riguadagnare la strada giusta quando, comunque, era già l’1,30 di notte. All’intervento hanno partecipato anche i vigili del fuoco.