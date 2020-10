Utilizzava il reddito di cittadinanza per acquistare la droga da spacciare, arrestato insieme ad altre tre persone

Arenzano. Utilizzava il reddito di cittadinanza per acquistare lo stupefacente da spacciare. Questa mattina è stato arrestato dai Carabinieri di Arenzano, in collaborazione con le compagnie carabinieri di Genova Centro, Sampierdarena e il nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, insieme ad altre tre persone. In totale quattro gli arrestati: 2 destinatari di custodia cautelare in carcere e 2 sottoposti agli arresti domiciliari, tutte indagati, a vario titolo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato e continuato.

L’arresto segue l’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dall’ufficio del Gip del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica di Genova.

Durante le perquisizioni sono state rinvenute due pistole a tamburo illegalmente detenute, di cui una rubata, e 350 proiettili dello stesso calibro delle armi.

Con l’ordinanza di applicazione della misura cautelare il Gip ha anche disposto la sospensione del reddito di cittadinanza percepito illecitamente.